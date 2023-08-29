Мир 29 августа 2023, 02:00 «Очень тяжело пробить». В украинском Минобороны пожаловались на российскую линию обороны Министр обороны Украины пожаловался на фортификационную линию России РИА «Новости»

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Министр обороны Украины Алексей Резников пожаловался на российские защитные укрепления в Запорожской области, которые «очень тяжело пробить». Об этом украинский чиновник заявил в эфире канала ТСН.

«Россияне построили трехуровневую линию обороны и между ними еще так называемые „зоны безопасности“. Это заминированные поля, крепостные укрепления и танковые засады», — заявил министр.

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Резников добавил, что западных средств разминирования не хватает, поэтому украинские военные вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры.

«Это ответ на вопрос, почему медленно. Потому и медленно, потому что разминирование и так далее, но мы двигаемся вперед», — сказал глава украинского оборонного ведомства.

В августе китайская газета Global Times написала, что украинской армии не хватит мощи для фронтального прорыва позиций российской армии. Такое мнение в статье выразил сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн.