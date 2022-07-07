«Очень странные дела» наяву? Небо в Южной Дакоте стало ярко-зеленым

Жители Южной Дакоты в США стали свидетелями удивительного природного явления. После сильной грозы небо стало зловещего ярко-зеленого цвета. В соцсетях местные жители признались, что у них возникло ощущение, что они попали в сериал «Очень странные дела». У других сложилось впечатление дополненной реальности или приближающегося конца света.

В Национальной метеорологической службе США все апокалиптические предположения развеяли и объяснили, что такой эффект возник из-за того, что свет закатного солнца преломлялся и вступал во взаимодействие с частицами воды и льда. И никакого волшебства.