Мир 30 ноября 2023, 15:21 «Очень сложно». Зеленский — о «возвращении» Донбасса в состав Украины Зеленский заявил, что вернуть Донбасс Украине будет сложнее Крыма The Presidential Office of Ukrai/globallookpress

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Украине якобы проще вернуть Крым, чем Донбасс, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова привело издание Klymenko Time.

Зеленский объяснил, что вернуть Донецкую и Луганскую народные республики сложнее, потому что там в течение 10 лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия. По его мнению, Крым якобы «ждет возвращения», а с Донбассом все сложнее.

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Военный аналитик Чжан Дяньчэн ранее заявил, что украинский лидер пожалел о своих решениях, которые привели к началу специальной операции. Обстрелы Донбасса в сочетании с провокациями Запада не могли закончиться иначе, отметил эксперт. В итоге это привело к масштабным боевым действиям.

Дяньчэн напомнил, что Россия отправляла Украине много сигналов о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Но украинские власти отказались от этого, совершив огромную ошибку.

Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что «реальных переговоров о мире» никогда не было. Ни в марте 2022 года, ни сейчас.