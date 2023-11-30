30 ноября 2023, 15:21
«Очень сложно». Зеленский — о «возвращении» Донбасса в состав Украины
Зеленский заявил, что вернуть Донбасс Украине будет сложнее Крыма
Украине якобы проще вернуть Крым, чем Донбасс, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова привело издание Klymenko Time.
Зеленский объяснил, что вернуть Донецкую и Луганскую народные республики сложнее, потому что там в течение 10 лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия. По его мнению, Крым якобы «ждет возвращения», а с Донбассом все сложнее.
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Военный аналитик Чжан Дяньчэн ранее заявил, что украинский лидер пожалел о своих решениях, которые привели к началу специальной операции. Обстрелы Донбасса в сочетании с провокациями Запада не могли закончиться иначе, отметил эксперт. В итоге это привело к масштабным боевым действиям.
Дяньчэн напомнил, что Россия отправляла Украине много сигналов о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Но украинские власти отказались от этого, совершив огромную ошибку.
Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что «реальных переговоров о мире» никогда не было. Ни в марте 2022 года, ни сейчас.
Владимир Зеленский
Донбасс
Украина
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