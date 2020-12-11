«Очень серьезные осложнения»: шансы Тинькова выжить оценили в 40-50%

Олег Тиньков уже долгое время борется с лейкемией. Его адвокат Алекс Бейлин рассказал, что шансы выздороветь у бизнесмена составляют 40-50%.

«После пересадки [стволовых клеток] у него наблюдаются очень серьезные осложнения. Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», — сказал Бейлин во время выступления в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне. Его процитировал ТАСС.

Суд рассматривает вопрос об экстрадиции предпринимателя в США. Бейлин попросил суд еще раз перенести рассмотрение дела бизнесмена на другой раз. При этом защитник ссылается на заключение врача своего клиента.

Тиньков сообщил о том, что у него диагностировали острую форму лейкемии, в марте 2020 года. В апреле стало известно, что бизнесмен покинул пост председателя совета директоров группы «Тинькофф». Он принял такое решение, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Позже стало известно, что ему пересадили костный мозг.

Соединенные Штаты обвиняют Тинькова, у которого раньше было американское гражданство, в сокрытии налогов на один миллиард долларов. Слушания об экстрадиции россиянина должны были начаться в Лондоне еще зимой, но постоянно переносились.