Мир 10 февраля 2024, 18:53 «Очень проницателен». Отставка не расстроила Залужного по одной причине Полковник Уилкерсон: Залужному не придется отвечать за фиаско ВСУ Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Новость об отставке не огорчила бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, потому что на нем не будет лежать ответственность за поражение украинской армии в конфликте. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины», — указал эксперт.

Реклама

Уилкерсон добавил, что бывший главком так или иначе получит высокий политический рейтинг. По мнению отставного полковника, президент Украины Владимир Зеленский пришел в отчаяние, поэтому уволил Залужного и назначил вместо него Александра Сырского.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин озвучил возможные причины кадровых перестановок на Украине. По его словам, Залужного уволили из-за его растущей популярности, которая вызывает у Зеленского чувство ненависти. Второй возможной причиной Затулин назвал изменение характера боевых действий и провальное контрнаступление.