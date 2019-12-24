«Очень позорная практика». Порошенко посчитал политику Зеленского провальной

По информации «Свободной прессы», Порошенко подчеркнул, что нехватка средств в бюджете по таможне достигает порядка 39 миллиардов гривен. Экс-президент убежден, что приватизация лишает Украину денег.

«В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, формирующий единолично правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент», — заявил Порошенко.

По его мнению, подобная «позорная практика…была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на „предшественников“».

«За пять лет моего президентства ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был одно из самых тяжелых в современной истории Украины периодов», — заметил Порошенко.