«Очень позитивно»: Россия и США обсудили в Вене договор СНВ-3

Российские и американские дипломаты встретились в Вене, чтобы обсудить вопросы стратегической стабильности. Речь шла о продлении договора СНВ. В США первый раунд переговоров оценили позитивно.

Встреча прошла 22 июня, уточнил МИД России на своей странице в Facebook. Делегации возглавили замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД», — подчеркнули в министерстве.

Дипломаты обсудили и «комплексный диалог по разрешению проблем в сфере международной безопасности».

Биллингсли назвал первый раунд переговоров очень позитивным, опубликовав мнение о встрече в своем Twitter.

«Первый раунд переговоров в Вене очень позитивный. Подробно обсудили весь спектр ядерных тем. Созданы технические рабочие группы. Достигнуто принципиальное согласие на проведение второго раунда переговоров», — написал он.

Рябков и Биллингсли впервые встретились очно, уточнил «Интерфакс». Замглавы МИД РФ накануне переговоров уточнил, что Москва хочет предложить Вашингтону сотрудничать в стратегической стабильности.

Сейчас между США и Россией действует только один договор об ограничении вооружений — СНВ-3. Его действие истекает 5 февраля 2021 года.