28 января 2024, 17:25
«Очень печальная». Нарышкин высказался о судьбе Украины
Глава СВР Нарышкин назвал судьбу Украины очень печальной
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Украины. Видео интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Глава СВР считает, что при нынешнем правящем режиме государство ждет печальная судьба.
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«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, режим, который правит Украиной, — [их ждет] судьба очень печальная», — подчеркнул Нарышкин.
Он добавил, что Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время угрожает мятеж со стороны военных, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, Украину можно считать побежденной, так как страна находится на грани катастрофы из-за решений властей.
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что на Украине может появиться временное правительство из мужчин, которые сбежали от призыва. Он заявил, что новые власти должны будут согласиться на мирный договор.
Владимир Зеленский
Россия
Украина
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