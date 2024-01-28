Мир 28 января 2024, 17:25 «Очень печальная». Нарышкин высказался о судьбе Украины Глава СВР Нарышкин назвал судьбу Украины очень печальной piqsels

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Украины. Видео интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава СВР считает, что при нынешнем правящем режиме государство ждет печальная судьба.

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«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, режим, который правит Украиной, — [их ждет] судьба очень печальная», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время угрожает мятеж со стороны военных, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, Украину можно считать побежденной, так как страна находится на грани катастрофы из-за решений властей.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что на Украине может появиться временное правительство из мужчин, которые сбежали от призыва. Он заявил, что новые власти должны будут согласиться на мирный договор.