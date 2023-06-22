Мир 22 июня 2023, 04:52 «Очень нужно». Захарова иронично попросила журналиста Reuters уточнить координаты оружейных заводов на Украине Захарова попросила журналиста Reuters уточнить координаты оружейных заводов на Украине РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на вопрос журналиста агентства Reuters о реакции РФ на возможное размещение заводов по производству западных вооружений на территории Украины. Свой ответ дипломат разместила в Telegram-канале.

Журналист отметил, что ранее в интервью агентству представитель министерства евроинтеграции Украины сказал, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия для организации производства вооружения западного образца на территории Украины.

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В связи с этим журналист поинтересовался, будет ли подобный шаг Киева расценен Москвой также, как и поставки западного оружия или стоит ожидать дополнительной реакции, уточнил «Царьград».

Захарова иронично попросила, чтобы в следующий раз, когда журналисты агентства будут брать интервью у представителей киевского режима, и те будут рассказывать о том, что на Украине страны Запада будут строить заводы по производству оружия, уточнить их координаты.

«Очень нужно», — сыронизировала дипломат.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ране ответил на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков схожим ироничным замечанием. Политик попросил выслать точные координаты будущего завода, заранее поблагодарив за это.