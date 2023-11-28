Мир 28 ноября 2023, 07:40 «Очень нетипично». Красный Крест заявил, что заложников ХАМАС удерживают на поле боя Красный Крест сообщил о нетипичном размещении заложников ХАМАС Mohammed Talatene/dpa/globallookpress

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Боевики ХАМАС удерживают заложников прямо в зоне боев в секторе Газа, что крайне нетипично. Об этом РБК заявил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично», — подчеркнул он.

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Карбони пояснил, что обычно заложников содержат в безопасной зоне, где Красный Крест может получить к ним доступ. Нынешняя же ситуация сильно затрудняет его работу. Собеседник издания посетовал на то, что ХАМАС отказал организации в возможности посетить заложников, а Израиль, в свою очередь, не предоставил МККК доступ в тюрьмы к палестинским заключенным до посещения заложников ХАМАС. Это «взаимное условие» и его огласка вызывают к Красного Креста сожаление, подчеркнул Фабрицио Карбони.

Карбони назвал координацию освобождения заключенных и заложников «одной из самых сложных частей операции», объяснив, что «ставки высоки»: в таких зонах, как Газа, приходится действовать на линии фронта. Бывшие пленные травмированы, шокированы и измождены, констатировал он.