Журналистка из Германии Алина Липп побывала в освобожденной от националистов больнице Мариуполя. Она заявила, что украинские силовики убили большое количество людей, связав им предварительно руки.

«Здесь ужас, реально очень много трупов, тем более со связанными руками. Есть подозрение, что это мирные жители, которых задерживали и расстреливали», — сказала немецкая журналистка «Известиям».

Она добавила, что убийства не могут быть делом рук российских военных, так как русские только помогают местным жителям. Липп подчеркнула, что российские войска постоянно приводят гуманитарную помощь населению.

«Я думаю, это реально украинцы», — заключила она.

Ранее появились кадры с одним из корпусов больницы в Мариуполе. Здание сильно пострадал во время обстрела со стороны украинских военных. На видео засняли заваленные обломками стен разрушенные коридоры корпуса и выбитые окна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до трех тысяч бойцов.