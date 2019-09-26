«Очень хорошо выглядела»: специалист по этикету оценила жилетку на голое тело у Зеленской

«Действительно, в образе госпожи Зеленской не хватает блузки, несмотря на то, что этот жилет выполняет функцию топа. Чем больше открыто тело на важных мероприятиях, тем хуже», — рассказала эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова.

Тем не менее, на ее взгляд, первая леди Украины выглядела очень хорошо. А выбранный цвет — благородный и подходит ей.

Образ также оценила директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова. Ругать Зеленскую из-за жилета на голое тело не стоит, считает она.

Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди Подробнее

«Непонятно, почему решили, что Елена Зеленская вышла в жилете на голое тело? Костюм ничего не оголяет, он действительно ей идет и вполне уместен для обеда первых леди», — отметила Михайлова.

По ее словам, к первым леди всегда приковано много внимания. Поэтому одни оценят образ, другие раскритикуют. Быть женой президента — тяжелая работа, а значит, выбирать наряды нужно в соответствии с мероприятием. Костюм Зеленской не выходит за рамки дозволенного, но она выбрала «образ простой девчонки», заявила Михайлова.

Ранее Зеленская опубликовала фотографии с обеда в Instagram. Одни подписчики написали, что костюм ей очень идет. Они заявляли, что жена президента США — бывшая модель Мелания Трамп — «даже рядом не стояла» с Зеленской. А вот другие осудили супругу главы Украины за выход в свет в жилете на голое тело.