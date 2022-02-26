«Очень хочется увидеть отца и мать». Первые слова бойца ЛНР после освобождения Станицы Луганской от ВСУ
Бойцы НМ ЛНР освободили от ВСУ поселок Станица Луганская
Военнослужащие Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) освободили населенный пункт Станица Луганская от ВСУ. Видеозапись с небольшим интервью солдат опубликовало РИА «Новости».
Солдат НМ ЛНР искренне поздравил всех с освобождением города от контроля ВСУ. Другой боец признался, что соскучился по родителям и рад, что в скором времени сможет их увидеть. Он также рассказал, что скажет семье, когда вернется домой.
«Очень уже хочется увидеть отца и мать. Первым делом скажу: здравствуйте, родители, я дома», — заявил он.
Французский президент Эммануэль Макрон предположил, что украинский кризис будет длиться долго. Такое заявление он сделал на французской сельскохозяйственной выставке в Париже. Он также призвал граждан Франции быть к этому готовыми, сообщил RT. Кроме того, 26 февраля французский лидер созовет Совет безопасности страны по вопросу ситуации на Украине.