«Очень хочется увидеть отца и мать». Первые слова бойца ЛНР после освобождения Станицы Луганской от ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) освободили населенный пункт Станица Луганская от ВСУ. Видеозапись с небольшим интервью солдат опубликовало РИА «Новости».

Солдат НМ ЛНР искренне поздравил всех с освобождением города от контроля ВСУ. Другой боец признался, что соскучился по родителям и рад, что в скором времени сможет их увидеть. Он также рассказал, что скажет семье, когда вернется домой.

«Очень уже хочется увидеть отца и мать. Первым делом скажу: здравствуйте, родители, я дома», — заявил он.

Французский президент Эммануэль Макрон предположил, что украинский кризис будет длиться долго. Такое заявление он сделал на французской сельскохозяйственной выставке в Париже. Он также призвал граждан Франции быть к этому готовыми, сообщил RT. Кроме того, 26 февраля французский лидер созовет Совет безопасности страны по вопросу ситуации на Украине.