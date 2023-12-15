15 декабря 2023, 22:53
«Очень далеки от этого». Макрон — о вступлении Украины в ЕС
Президент Франции Макрон: Евросоюз далек от принятия Украины
Евросоюз все еще далек от принятия Украины в свой состав. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова привело РИА «Новости».
Вступление Украины в объединение потребует реформы правила ЕС. На эти изменения придется потратить больше денег, заявил Макрон. Он назвал политическим решение о начале переговоров о присоединении Украины. Юридическую силу оно получит только после открытия межправительственной конференции.
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«Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину», — подчеркнул французский лидер.
Он также ответил на вопрос о рисках для сельскохозяйственной отрасли Евросоюза. Макрон заверил, что вступление Украины в объединение не навредит местным фермерам.
Ранее французский лидер заявил, что готов поговорить с президентом Владимиром Путиным, если у того есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине.
Эммануэль Макрон
Евросоюз
Украина
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