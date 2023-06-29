Мир 29 июня 2023, 21:25 OceanGate продолжила продажу туров к обломкам «Титаника» Компания OceanGate продолжила продажу туров к «Титанику» после гибели пассажиров «Титана» Telegram

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Американская компания OceanGate, чей батискаф с пятью пассажирами потерпел крушение при спуске к обломкам «Титаника», продолжила продажу билетов, сообщила газета Daily Mail. Если желающие спуститься на дно океана найдутся, то они смогут сделать это в 2024 году за 250 тысяч долларов.

«Отважные путешественники отправятся с атлантического побережья Канады в восьмидневную экспедицию, чтобы погрузиться на культовые обломки, которые находятся в 380 милях от берега и на глубине 3800 метров под поверхностью», — рассказали в компании.

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В OceanGate обратились к потенциальным клиентам и отметили, что их погружение станет не только захватывающим и впечатляющим путешествием, но и поможет ученым узнать о крушении «Титаника» больше.

Батискаф «Титан» с пятью людьми на борту пропал 18 июня. Среди пассажиров находился миллиардер из Великобритании Хэмиш Хардинг. Спустя несколько дней в море обнаружили обломки подводного аппарата. По мнению экс-капитана подводной лодки британского ВМФ Райана Рэмси, крушение могло произойти из-за того, что корпус батискафа сконструировали с ошибками.