06 июля 2023, 22:42
OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа «Титан»
OceanGate объявила о приостановке всех исследовательских операций после крушения «Титана»
Американская компания OceanGate объявила о приостановке всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сказано в уведомлении на сайте организации.
«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», — проинформировала компания.
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Батискаф «Титан» пропал 18 июня при спуске к затонувшему в 1912 году лайнеру «Титаник». На борту аппарата находились пять человек, связь с ними пропала через два часа после погружения.
Обломки батискафа нашли через четыре дня. Он полностью разрушился в результате внутреннего взрыва. Позднее фрагменты аппарата вместе с предполагаемыми останками членов экипажа подняли на поверхность.
Ранее доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс предположил причину взрыва на батискафе «Титан». По его мнению, этому могли способствовать крошечные трещины в корпусе, невидимые глазу.
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