Обзор блогера BadComedian на «Чернобыль» Козловского заблокировали почти в 70 странах

Видеообзор Евгения Баженова (ВаdСоmеdiаn) на картину Данилы Козловского заблокировали почти в 70 странах. Об этом сам блогер рассказал на своей странице в Instagram.

«Спокойно новый обзор успел пожить немного. Таки да — в очередной раз обзор заблокировали для большой части моей аудитории (не у всех). <…> Ограничения накинули вручную и не в первый день релиза. То есть кто-то на Западе увидел нарушение, но решил подождать и не стал банить обзор сразу, дабы не злить большую часть аудитории», — написал Баженов.

Он добавил, что блокировка постигла его ролик за семь секунд кадров из «Чернобыля». По словам BadComedian, в сообщении об ограничениях указаны три организации: NETFLIX, MPI Media и CPRAgency. Этот обзор заблокировали в 68 странах. В их числе Великобритания, Греция, Израиль, Италия и другие государства. России в списке нет. Баженов, как сообщило издание «Подъем», подал две жалобы о неправомерной цензуре.

Ранее продюсер «Чернобыля» Александр Роднянский раскритиковал заблокированный обзор блогера.