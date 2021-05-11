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    11 мая 2021, 18:27

    Обыски у подозреваемых в оскорблении чести президента провели в Италии

    Дарья Морозова

    Правоохранители Италии провели обыски у 11 человек, которые подозреваются в оскорблении чести и авторитета президента Серджо Маттареллы. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным сайта «Аргументы и факты», проверку инициировала прокуратура. Обыски прошли в Турине, Перудже и Болонье и нескольких других городах.

    «В ходе расследования удалось выявить распространение в сети множества оскорбительных действий против главы государства, которые, по всей видимости, являются результатом тщательно продуманной стратегии агрессии против высоких институтов власти в стране», — рассказали в коммюнике.