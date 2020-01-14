Обыски у «исламистов чеченского происхождения» провели в Германии

Немецкие правоохранители провели спецоперацию, направленную на исламистов «чеченского происхождения». Они якобы искали места для нападения.

Как сообщила берлинская прокуратура в Twitter, обыски прошли в столице Германии, в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. В операции участвовали около 180 человек.

«Лица чеченского происхождения в возрасте 23-28 лет подозреваются в подыскании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. У одного из них при полицейской проверке был изъят мобильный телефон с соответствующим фотоматериалом», — сообщили в прокуратуре.

В ходе обысков стражи порядка изъяли наличные деньги, холодное оружие и носители данных. Теперь полиция должна установить «истинные мотивы» подозреваемых. В прокуратуре добавили, что угрозы теракта нет.

О задержаниях официально не сообщалось. Но, по данным Bild, правоохранители задержали одного человека в Бранденбурге. В прокуратуре на этот счет писали, что вопрос об аресте будет решаться после оценки доказательств.