Обыски прошли в офисе латвийского ретранслятора Первого канала

По данным Латвийского телевидения (ЛТВ), служба госбезопасности страны (СГБ) вечером во вторник, 4 февраля, провела обыски в офисе компании, расположенном на улице Гертрудес в Риге. В СГБ эту информацию пока никак не прокомментировали.

В Baltijas Mediju Alianse входят 25 телевизионных каналов Балтии, в их числе «Первый балтийский канал» — он ретранслирует программы российского Первого канала. Также Baltijas Mediju Alianse включает в себя рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, рекламное агентство «Первый балтийский музыкальный канал», дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV, издательский дом Print Media и газеты MK Latvija и MK Estoņija вместе с их электронными версиями.

Помимо прочего, компания занимается производством местных теленовостей для Латвии и Эстонии.