Мир 03 декабря 2022, 15:23 Обыски прошли в администрации Кличко Госбюро расследований Украины: в администрации Киева прошли обыски и изъяли документы РИА «Новости»

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В администрации Киева 3 декабря прошли обыски, сообщило Государственное бюро расследований Украины. В ведомстве уточнили, что силовики изъяли несколько документов в рамках дела о злоупотреблении властью и нецелевом использовании городских земель.

Правоохранители напомнили, что в 2015 году администрация Киева заключила соглашение с одним из столичных предприятий. В рамках инвестиционного контракта компания должна была сдать несколько спортивных объектов. Однако выяснилось, что обязательства по договору выполнили лишь на 30%.

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Силовики также установили, что городские власти использовали часть территории местного парка не по целевому назначению. В бюро добавили, что общая сумма инвестиций составляет около 149 миллионов гривен (около 250 миллионов рублей). С 2014 года Киев возглавляет Виталий Кличко.

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Жителей столицы Украины предупредили о возможном отключении центрального отопления в домах. По словам Кличко, это может продлиться всю зиму — он посоветовал киевлянам запастись планом действий на этот случай.