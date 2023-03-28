Мир 28 марта 2023, 16:56 Обыски по делу об уклонении от налогов прошли в банках Франции Прокуратура Франции пришла с обысками в пять крупнейших банков по делу о неуплате налогов Unsplash

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Сотрудники финансовой прокуратуры Франции пришли в парижские отделения банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC и BPCE в рамках проведения расследования и неуплате налогов. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщило агентство Reuters.

По данным правоохранителей, расследование коснулось целого ряда европейских банков, чьих акционеров и владельцев заподозрили в финансовых махинациях cum-ex.

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Схема предусматривает, что в день выплаты дивидендов владельцы ценных бумаг и руководители банков продавали свои акции иностранных инвесторам, чтобы они получили выплаты вместе с налоговой льготой. Таким образом окончательное владение ценными бумагами размывалось между несколькими сторонами, что позволяло каждому требовать сокращения выплат.

После погашения обязательств акции возвращали прежним владельцам, а полученные средства участники схемы делили пополам.

По предварительной оценке прокуратуры, общая сумма неуплаченных налогов составила более одного миллиарда евро. В ведомстве отметили, что точное количество участников схемы неизвестно, а самый старый случай относится еще к 2014 году.

По данным Le Monde, поводом для расследования стали жалобы, поданные на банки в конце 2021 года. Их спровоцировало международное расследование европейских журналистов от 2018 года, когда они раскрыли схему ухода от налога на дивиденды.