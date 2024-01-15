Мир 15 января 2024, 15:33 Обыски начались в редакции информагентства 24.kg в Киргизии ГКНБ Киргизии: обыски в агентстве 24.kg провели по делу о пропаганде войны РИА «Новости»

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Киргизские спецслужбы нагрянули в редакцию самого известного в республике информационного агентства 24.kg в обысками. Об этом сообщили на странице агентства в Instagram*.

«В редакции 24.gk обыск. В офис прибыли сотрудники ГНКБ (Госкомитет национальной безопасности. — прим. ред.)», — указали в СМИ.

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Редакция находится в Бишкеке. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГКНБ, обыски провели в рамках уголовного дела по статье о пропаганде войны. Силовики изъяли из редакции компьютеры, ноутбуки, другие электронные носители и различные вещественные доказательства, которые окажут пользу для расследования.

В госкомитете добавили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Недавно обыски провели в доме 46-летнего основателя движения сторонников социализма «Левый фронт» Сергея Удальцова. После этого его задержали, обвинив в оправдании терроризма в Сети.

*Instagram — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.