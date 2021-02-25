СМИ: в офисе партии Медведчука прошли обыски и задержания

Украинские силовики нагрянули в офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве. Там начались обыски и задержания. На месте много спецназа.

В офис партии ОПЗЖ прибыли полицейские и спецподразделение, сообщило издание «Страна.UA» в Telegram.

«На территории офиса находится автобус, в котором были сотрудники охранного агентства „Шторм“. Полиция задержала девять сотрудников охранного агентства вместе с автобусом», — рассказал народный депутат Илья Кива.

Правоохранители надели на задержанных наручники и заявили, что «автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение». Парламентарий опроверг это утверждение.

«Пока ждем адвокатов, следственно-оперативную группу для продолжения процессуальных действий. У людей есть документы, провели первичный осмотр — никаких запрещенных предметов нет», — подчеркнул Кива.

Случившееся он назвал «очередной провокацией и элементом давления на партию».

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее ввел санкции против депутата Рады и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Меры коснулись и его супруги Оксаны Марченко. Они предполагают запрет на любые операции с имуществом семьи на три года. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО.