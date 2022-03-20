«Обычная практика затыкания рта неугодным». Володин раскритиковал Зеленского за запрет оппозиционных партий

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, издав указ о запрете деятельности оппозиционных партий в стране на время специальной военной операции России. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Зеленский допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий есть парламентские. Он не захотел встречаться с ними, вести диалог. Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным», — заявил Володин.

Он отметил, что Россия поступила правильно, выйдя из Совета Европы, поскольку его члены предпочитают не замечать того произвола, который происходит на Украине.

«Какой смысл в этой организации, если она не выполняет основной своей задачи, стоит в стороне, наблюдая за очевидными нарушениями прав граждан Украины?» — заключил спикер.

Ранее Зеленский сообщил, что некоторые оппозиционные партии на Украине связаны с Россией.