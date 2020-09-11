В ФРГ мужчина, которого обвинили в покушении на убийство своей сожительницы, сделал ей предложение руки и сердца в зале суда — во время слушания своего дела. Женщина, которая до этого пострадала от действий подсудимого, согласилась стать его женой.

Об этом сообщил Bild.

На скамье подсудимых оказался 47-летний Андреас. Его обвинили в покушении на убийство 35-летней Катарины. По данным следствия, мужчина бил ее, пинал, душил и таскал за волосы. Кроме того, он угрожал ей, а также пытался со всей силы ударить по голове острием штыка. Пострадавшая смогла защититься и отразить нападение рукой, но прежде Андреас успел поцарапать ей щеку.

Во время судебного процесса по этому делу обвиняемый сделал потерпевшей предложение — Катарина согласилась стать его женой. Издание считает, что в этом поступке сокрыто больше тактики, чем романтики. Мужчина может надеяться, что новоиспеченная невеста откажется от обвинений. Однако суд над Андреасом продолжается, несмотря на необычный поворот в деле.

По информации издания, у женщины есть трое детей, сейчас она беременна четвертым. Один из них — сын Андреаса. По словам дочери Катарины от первого брака, отцом малыша, который скоро родится, также может быть обвиняемый.