Мир 14 апреля 2023, 21:55 Обвиняемый в утечке данных Пентагона обеспечивал работу сети спецсвязи CNN: обвиняемый в утечках документов Пентагона занимался обеспечением сети спецсвязи Pxhere

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Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона Джек Дагас Тейшейра обеспечивал работу сети спецсвязи, которую использовали для распространения секретных документов. Об этом сообщил телеканал CNN. В материале журналисты сослались на источник в Минобороны США.

В служебные обязанности Тейшейра якобы не входила работа с секретными документами. Также он не занимался их подготовкой и передачей более высокопоставленным офицерам. Подозреваемый отвечал за работу сети спецсвязи, по ней распространяли в том числе засекреченные данные.

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Тейшейру предоставили необходимый допуск во время пересылки секретных документов. Воспользовавшись этой возможностью, по версии СМИ, военный скачивал интересующие его документы на компьютер.

Молодому человеку предъявили обвинения. Ему инкриминировали несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов.