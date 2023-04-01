Мир 01 апреля 2023, 19:04 Обвиняемый в пытках националист Ляшук погиб под Артемовском «Страна.ua»: обвиняемого в пытках националиста Ляшука ликвидировали под Артемовском YouTube

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Под Артемовском уничтожили бывшего бойца батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука. В 2017 году его осудили за пытки над мирными жителями Луганской Народной Республики, написало украинское издание «Страна.ua».

Обстоятельства смерти украинского военного с позывным Моджахед не приводятся. Он принимал участие в боевых действиях с середины 2022 года.

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Уроженец Белоруссии Даниил Ляшук в 2017 году получил 10 лет лишения свободы за пытки жителей ЛНР. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали Ляшука под Киевом в сентябре 2015 года.

Его подозревали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Донбассе. В частности, националист похищал мирных жителей и измывался над ними. Ляшук вышел на свободу в 2021 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»* Дмитрия Коцюбайло. По словам украинского лидера, известный как Да Винчи боевик погиб в бою под Артемовском.

*«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в России.