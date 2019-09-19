Обвиняемых в халатности по делу об аварии на АЭС топ-менеджеров «Фукусимы» оправдали

Заброшенные здания Фукусимы. Как выглядит префектура через восемь лет после катастрофы Подробнее

Обвинения против против бывшего председателя Tepco Цунэхисы Кацуматы и двух вице-президентов компании — Ичиро Такэкуро и Сакаэ Муто выдвинули в 2016 году. Суд над тремя топ-менеджерами компании начался два года назад. В ходе слушаний оценивали действия оператора АЭС. По мнению обвинения, если бы работу АЭС остановили за пять дней до землетрясения, аварии бы не случилось. Суд должен был выяснить, были ли бывшие руководители в курсе, что на побережье в этом районе надвигается цунами.

В ходе следствия удалось установить, что дочерняя компания Tepco подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС было возможно цунами высотой до 15,7 метр, за три года до аварии. Топ-менеджеры Tepco свою вину не признали. Суд встал на сторону обвиняемых.

Авария на АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии случилась в марте 2011 года. Системы энергоснабжения атомной электростанции вышли из строя из-за сильного землетрясения и цунами. Когда на трех энергоблоках отказала система охлаждения, произошли взрывы. В результате ЧП погибли люди. После аварии обширные территории Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами. К ответственности бывших руководителей оператора АЭС призвала общественная группа адвокатов, назначенная судом. Прокуратура не собиралась выдвигать обвинения против топ-менеджмента. По их словам, авария была неизбежна.