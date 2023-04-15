15 апреля 2023, 02:02
Обвиняемого в утечках документов Пентагона могут приговорить к 15 годам тюрьмы
NYT: обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра может сесть в тюрьму на 15 лет
Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, которого обвиняют в утечке разведанных Пентагона, в случае признания виновным может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщила газета The New York Times.
Ранее Тейшейре предъявили обвинения по двум пунктам. Речь идет о несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также о несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне.
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Первым пунктом обвинения предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. По второму пункту обвинения Тейшейру могут приговорить к десяти годам тюрьмы. Следующее заседание суда состоится 19 апреля.
Сотрудники ФБР арестовали подозреваемого 14 апреля. Выяснилось, что 21-летний Джек Тейшейра служил в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе.В его доме провели обыски.
Американские спецслужбы считают, что именно Джек Тейшейра был администратором закрытого онлайн-сообщества геймеров, куда с февраля прошлого года выкладывал секретные материалы.
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