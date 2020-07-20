Обвиняемого в шпионаже на ЦРУ казнили в Иране
Как сообщило агентство Tasnim, Маджда казнили утром 20 июля. Согласно обвинению иранских властей, мужчина работал на израильскую разведку «Моссад». Дело против казненного возбудили еще до гибели Сулеймани. К американской операции по уничтожению высокопоставленного военного оно отношения не имеет.
Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года, во время ракетного удара американских беспилотников по району международного аэропорта Багдада. Приказ уничтожить военного отдал лично президент США Дональд Трамп. После этого события отношения Вашингтона и Тегерана окончательно испортились.
Иранская сторона спустя пять дней ответила на убийство Сулеймани ракетным ударом по двум американским военным базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал.