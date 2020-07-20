Обвиняемого в шпионаже на ЦРУ казнили в Иране

Власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, которого обвинили в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях убитого в начале 2020 года генерала Касема Сулеймани.

Как сообщило агентство Tasnim, Маджда казнили утром 20 июля. Согласно обвинению иранских властей, мужчина работал на израильскую разведку «Моссад». Дело против казненного возбудили еще до гибели Сулеймани. К американской операции по уничтожению высокопоставленного военного оно отношения не имеет.

Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года, во время ракетного удара американских беспилотников по району международного аэропорта Багдада. Приказ уничтожить военного отдал лично президент США Дональд Трамп. После этого события отношения Вашингтона и Тегерана окончательно испортились.

Иранская сторона спустя пять дней ответила на убийство Сулеймани ракетным ударом по двум американским военным базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал.