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    20 июля 2020, 09:57

    Обвиняемого в шпионаже на ЦРУ казнили в Иране

    Андрей Иванов

    Власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, которого обвинили в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях убитого в начале 2020 года генерала Касема Сулеймани.
    Обвиняемого в шпионаже на ЦРУ казнили в Иране

    Как сообщило агентство Tasnim, Маджда казнили утром 20 июля. Согласно обвинению иранских властей, мужчина работал на израильскую разведку «Моссад». Дело против казненного возбудили еще до гибели Сулеймани. К американской операции по уничтожению высокопоставленного военного оно отношения не имеет.

    Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года, во время ракетного удара американских беспилотников по району международного аэропорта Багдада. Приказ уничтожить военного отдал лично президент США Дональд Трамп. После этого события отношения Вашингтона и Тегерана окончательно испортились.

    Иранская сторона спустя пять дней ответила на убийство Сулеймани ракетным ударом по двум американским военным базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал.