Обвиняемого в изнасиловании 57 женщин модельера арестовали

Модельер и миллиардер Питер Нюгард из Канады обвиняется в изнасилованиях, вымогательствах и торговле людьми. Канадская полиция задержала его по запросу США и заключила под стражу до середины января.

Как сообщил телеканал CBC, Нюгарда задержали 12 декабря в Виннипеге (провинция Манитоба). Суд постановил, что канадец останется в следственном изоляторе до 13 января. В этот день пройдет еще одно заседание по вопросу о его возможной экстрадиции в США. Адвокаты миллиардера попытаются добиться выхода под залог до следующего слушания.

Модельера обвиняют в совершении преступлений на территории Канады, Штатов и Багамских островов. В суде Южного округа Нью-Йорка находится иск с обвинениями в изнасиловании, торговле людьми и вымогательствах от 57 женщин. Некоторые потерпевшие рассказали о событиях, которые происходили в 1977 году. Тогда им было по 14 лет.

Отдельный иск подали им сыновья 79-летнего Нюгарда. Они утверждают, что их в подростковом возрасте изнасиловала знакомая отца. Сам канадский модельер, который создал в Северной Америке компанию Nygard, все обвинения в свой адрес отрицает.