Обвиняемого в хищении более 25 миллионов рублей экстрадировали из Боливии

Боливия выдала Российской Федерации Артема Кальте, который обвиняется в хищении более 25 миллионов рублей у российских энергосбытчиков. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы многонационального государства Боливия экстрадировали в Россию Артема Кальте», — сказано в сообщении ведомства.

Он обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.

По версии следствия, с января по июнь 2012 года мужчина в составе преступного сообщества, похитил свыше 25 миллионов рублей у ООО «Энергострим» и других организаций, которве производят и продают электроэнергию.

«Средства были получены за якобы оказанные подконтрольной фирмой услуги по оперативному сопровождению работ на оптовом рынке электроэнергии», — добавили в Генпрокуратуре.

Кальте в 2014 году избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в 2016 году его объявили в розыске. Когда в 2019 году Кальте задержали в Боливии, Россия направила запрос о его выдаче.

В мае этого года удалось добиться решения Верховного Суда Боливии о выдаче Кальте.