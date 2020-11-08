Обвинившая в домогательствах Байдена помощница рассказала о его прошлом

Вся ее история началась с того, что Байден предложил Рид подавать напитки на одном мероприятии. Тогда она искренне верила в политика и в Демократическую партию. Байден считал женщину привлекательной, ему нравились ее ноги, откровенно рассказала бывшая помощница политика.

Тогда же Байден говорил о своих попытках протолкнуть законопроект, направленный на защиту женщин.

«Меня потрясло, что обращался он со мной совершенно иначе», — призналась Рид.

По ее словам, демократ называл свое положение в достаточной степени привилегированным и надежным. Поэтому он считал, что волен делать все, что захочется. Чему бывшая помощница и не удивляется: в те времена Байден находился на пике власти. Демократу перевалило слегка за 50, он был силен физически, в нем не было «ничего хрупкого». Сейчас же политик стал старше и у него другой имидж, признала Рид.

Помимо этого женщина поделилась мыслями по поводу избрания Байдена на должность президента США. Она опасается, что к весне может начаться очередная война за смену режима. Бывшая помощница надеется, что в будущем американцы научатся воспринимать другие страны в качестве союзников и искать пути для сотрудничества с ними вместо развязывания новых военных действий.

В 1993 году Тара Рид заявила, что Байден прижимал ее к стене, целовал и прикасался к ней. Политик раскритиковал подобные обвинения и заявил, что даже не помнит женщину.

На долю Байдена выпадет тяжелое президентство, считает журналист и американист Михаил Таратута. Он заявил о желании объединить страну, стать президентом всех американцев. Однако такое будущее США представляется очень туманным: Америка — это одна страна, но при этом в ней существует два мира.