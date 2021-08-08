Обвинившая сына Елизаветы II в изнасиловании задумала подать в суд

Американка Вирджиния Робертс обвинила принца Эндрю в изнасиловании. В ближайшие дни женщина может подать на него в суд, заявил ее адвокат Дэвид Бойс.

По словам адвоката, иск Робертс будет основываться на том, что бизнесмен Джеффри Эпштейн «одолжил ее принцу Эндрю для секса, когда ей еще не исполнилось 18 лет». При этом Бойс отметил, что Робертс еще точно не определилась, будет ли подавать в суд на сына Елизаветы II.

Сейчас женщина живет в Австралии с мужем и тремя детьми. Как уточнила газета Mail on Sunday, подать иск она может строго до 14 августа.

Британский принц Эндрю уже опровергал заявления о сексуальной связи с несовершеннолетней. Букингемский дворец ранее также отмечал, что герцог Йоркский не имел интимных отношений с Робертс, а все утверждения об обратном являются ложными и безосновательными.

Вирджиния Робертс обвинила британского принца в изнасиловании в 2015 году. Тогда она утверждала, что в 2001 году Эндрю был среди мужчин, с которыми ее заставляли заниматься сексом. Летом 2019 года правоохранители штата Нью-Йорк задержали бизнесмена Эпштейна. Его обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.