В новых вспышках COVID-19 обвинили молодежь

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус связал увеличение числа инфицированных COVID-19 в некоторых странах с нежеланием молодого поколения принимать меры предосторожности.

Об этом он заявил во время выступления на брифинге для СМИ. Он сообщил, что по последним данным, выявлено более 17 миллионов случаев заражения, умерли почти 670 тысяч человек. За последние сутки выявлены 290 тысяч новых случаев заражения.

Гебрейесус подчеркнул, что частично рост числа зараженных связан с тем, что молодые люди стран северного полушария летом ослабили бдительность. Он еще раз подчеркнул, что риску подвержены не только пожилые люди, но и молодые.

«Мы говорили это раньше, и мы скажем это снова: молодые люди не непобедимы. Они могут заразиться, умереть и передать вирус другим людям. Вот почему они должны принимать общие меры предосторожности, чтобы защитить себя и других. Они могут и должны стать лидерами и движущей силой перемен», — отметил глава ВОЗ.

Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков пояснил, что носить маску и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо потому, что несмотря на снижение уровня заболеваемости в местах большого скопления людей остается реальный шанс заразиться.