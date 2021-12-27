Обвиненный в коррупции бывший канцлер Австрии Курц переедет в США

Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии, обвиненный во взяточничестве и злоупотреблением полномочиями, переедет работать в США. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Kronen Zeitung.

По данным СМИ, у Курца уже заключен контракт с компанией в Кремниевой долине, название которой не раскрывается. При этом Курц утверждает, что не собирается возвращаться в политику.

Политик вынужден был покинуть пост канцлера 9 октября после того, как его заподозрили в коррупции.