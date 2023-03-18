Мир 18 марта 2023, 01:40 Обвиненный в изнасиловании Алвес начал голодовку в тюрьме Cuatro al dia: Дани Алвес объявил голодовку в тюрьме после развода с женой YouTube

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Экс-футболист сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняют в изнасиловании, объявил голодовку. Об этом сообщило издание Cuatro al dia.

Журналисты написали, что 39-летний спортсмен пошел на такие меры, узнав, что жена Джоана Санс подала на развод. Футболист испытал сильное потрясение и стал сильно нервничать

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Женщина решила развестись с бразильцем после того, как его арестовали. По ее словам, она верит пострадавшей, поэтому это было обдуманное решение. Спортсмена задержали 20 января 2023 года.

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Бразильского футболиста Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии. Все произошло в одном из клубов Барселоны, сообщало издание Marca.

По данным прокуратуры, Алвес повалил девушку на пол в туалете ночного клуба и начал склонять к оральному сексу. Также он он избил потерпевшую и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Теперь бразилец может сесть тюрьму на 12 лет. Девушка, которая обвиняет Алвеса в домогательствах, настаивает, чтобы экс-футболиста бразильской сборной наказали.