Обвиненного в насилии принца Эндрю лишили воинских званий и патронажа

Британского принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II лишили королевского патронажа и воинских званий после того, как он был обвинен в изнасиловании. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на Букингемский дворец.

«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — гласило заявление.

Обвинительницей по громкому делу стала правозащитница Вирджиния Джуффре. Она подала иск в федеральный суд Манхеттена летом 2021 года. По ее словам, принц изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Она подчеркнула, что принц знал ее возраст, а также уточнила, что там присутствовал известный финансист Джеффри Эпстайн. Джуффре отметила, что он прямо или косвенно ей угрожал. Ранее его уже обвиняли в торговле несовершеннолетними. Принц Эндрю вину отрицает.

Ранее в финальный эпизод сериала «И просто так» не вошла сцена с участием американского актера Криса Нота. Ее вырезали авторы сериала на фоне прозвучавших в адрес актера обвинений в изнасиловании и домогательствах.