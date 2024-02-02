Мир 02 февраля 2024, 09:17 Обвинения в причастности России к протестам фермеров высмеяли на Западе Журналист Боуз: не Россия, а политика Евросоюза привела к протестам фермеров Pxhere

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Европейские фермеры вышли на протесты из-за абсурдной политики ЕС, а не из-за России. Такое мнение выразил журналист из Ирландии Чей Боуз в своем аккаунте на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Обозреватель высмеял предположения о возможной причастности России к протестам фермеров. По его словам, демонстрации стали результатом «бредовой элитарной внутренней политики» в европейских странах, которую вели на протяжении 10 лет.

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Также Боуз отреагировал на кадры с акций протеста во Франции, в которых участвовали дети.

«Похоже, [президент России] Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться», — иронично отметил журналист.

Во Франции фермеры вышли на протесты, перекрыли дороги тракторами и стогами сена. Также демонстранты закидали административные здания навозом и мусором. Фермеры потребовали признать, что их работа важна и горожане без них не справятся.