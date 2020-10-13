Обвинения в использовании запрещенного оружия прокомментировали в Азербайджане

Он заявил, что это неправда, и что такими заявлениями Армения пытается объяснить свои потери в военном конфликте. По словам Алиева, Армения в целом гораздо слабее.

«Азербайджан — это сильная страна, нефте- и газодобывающая страна, за последние 30 лет мы выстроили очень сильную армию», — заключил он.