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    13 октября 2020, 15:57

    Обвинения в использовании запрещенного оружия прокомментировали в Азербайджане

    Дарья Морозова

    Бывший дипломат, генеральный исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви Эльнур Алиев прокомментировал обвинения в том, что Азербайджан применял запрещенное оружие. Об этом сообщил RT.

    Он заявил, что это неправда, и что такими заявлениями Армения пытается объяснить свои потери в военном конфликте. По словам Алиева, Армения в целом гораздо слабее.

    «Азербайджан — это сильная страна, нефте- и газодобывающая страна, за последние 30 лет мы выстроили очень сильную армию», — заключил он.