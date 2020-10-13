Обвинения в использовании запрещенного оружия прокомментировали в Азербайджане
Бывший дипломат, генеральный исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви Эльнур Алиев прокомментировал обвинения в том, что Азербайджан применял запрещенное оружие. Об этом сообщил RT.
Он заявил, что это неправда, и что такими заявлениями Армения пытается объяснить свои потери в военном конфликте. По словам Алиева, Армения в целом гораздо слабее.
«Азербайджан — это сильная страна, нефте- и газодобывающая страна, за последние 30 лет мы выстроили очень сильную армию», — заключил он.