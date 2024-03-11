Мир 11 марта 2024, 13:44 Обвинения в энергетическом шантаже со стороны Молдавии оценили в Кремле Песков назвал несостоятельными обвинения от Санду в энергетическом шантаже РИА «Новости»

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Любые обвинения России в энергетическом шантаже со стороны президента Молдавии Майи Санду являются неоправданными и несостоятельными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«К сожалению, госпожа Санду часто обвиняет российскую сторону в некоем энергетическом шантаже. В то же время речи об этом не идет, это коммерческие вопросы. Поэтому такие объявления мы считаем абсолютно неоправданными и несостоятельными», — сказал Песков.

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Санду в Париже провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой обвинила Россию в энергетическом шантаже, вмешательстве в процедуру выборов, спонсировании протестов и планах провести государственный переворот в республике.

В ответ на ее заявление Макрон пообещал, что Франция окажет «непоколебимую поддержку» Молдавии.