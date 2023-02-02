Мир 02 февраля 2023, 22:59 Обвинения России в кибератаках на ФРГ назвали бездоказательными Захарова: Германия обвинила Россию в хакерских атаках без доказательств РИА «Новости»

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Германия озвучивает обвинения в адрес России в кибератаках на свои официальные ресурсы, не предоставляя никаких доказательств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Кто-то атаковал сайт нашей любимицы — фаната „войны против России“ главы МИД ФРГ Анналены Бербок. <…> Германское МВД, не моргнув глазом, тут же заявило, что „атаки исходили из России“, — написала она.

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Захарова напомнила, как канцлер Германии Олаф Шольц ранее призвал чиновников «правового государства» не делиться голословными обвинениями. По его мнению, госслужащие должны делиться только правдивой информацией.

Представитель МИД России предположила, что канцлер мог сделать поспешное заявление или у Германии есть доказательства, которые она старательно не предъявляет. Она сравнила происходящее с «информационным пиар-сюжетом» в преддверии выборов в бундестаг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что поставка боевых самолетов киевскому режиму не приведет к эскалации.