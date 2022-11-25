Мир 25 ноября 2022, 21:40 Обвинения России в «государственном терроризме» назвали не соответствующими реальности Замглавы МИД Сыромолотов назвал Украину автором идеи о «государственном терроризме» России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытки необоснованно обвинить Россию в «государственном терроризме» начались еще несколько лет назад, когда ни о какой специальной военной операции еще не шло речи. Зачинщиком этой риторики стали новые власти Украины, занявшие посты после государственного переворота. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова по резолюции Европарламента.

Дипломат напомнил, что Украина сначала навесили ярлык «террористов» на ополченцев Донбасса, а потом обратилась в Международный суд ООН с обвинением России в «финансировании терроризма».

Реклама

За последние несколько месяцев начатую Украиной риторику подхватили недружественные страны Прибалтики, Чехия и Польша.

Реклама

Но киевский режим снова всех переплюнул, когда Верховная рада приняла закон, в котором назвала Россию «государством-террористом».

Теперь к этой истории присоединились депутаты Европарламента, одобрившие резолюцию о «признании» России «государством-спонсором терроризма».

«Этот недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», — заявил Сыромолотов.

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно предлагала странам всего мира объединить усилия еще в конце 90-х годов, когда проводила контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. Но Запад заявлял о нарушении прав человека, направляя оружие и амуницию преступникам.

Представитель МИД подчеркнул, что Россия всегда боролась с терроризмом, и обвинения в ее адрес сегодня звучат глупо. Вместо необоснованных выпадов Европарламенту стоит обратить внимание на поведение украинских боевиков, обстреливающих жилые кварталы и использующих в качестве «живых щитов» стариков и детей, а также устраивающих внесудебные расправы над пленными.

Депутаты Европарламента в среду, 23 ноября, большинством голосов одобрили резолюцию, где Россию назвали «государством — спонсором терроризма». Никакой юридической силы этот документ не имеет и носит только рекомендательный характер.