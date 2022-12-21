Эксклюзив 21 декабря 2022, 13:30 Обвинения РФ и Белоруссии в применении ядерной практики США назвали информационной истерией Политолог Колчин счел информационной истерией обвинения РФ и Белоруссии в подражании НАТО РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере. Но совместный проект не противоречит договору о нераспространении ядерного оружия. Все несправедливые обвинения на этот счет западные СМИ распространяют для подогрева информационной истерии. Об этом в беседе с «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Тема распространяется в западных СМИ для подогрева информационной истерии. В МИД уже заявили, что Россия не нарушает никаких договоренностей о нераспространении ядерного оружия и не передает белорусской стороне каких-либо технологий», — отметил аналитик.

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По словам политолога, речь идет о придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие.

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«Россия помогает модернизировать авиацию союзного государства и предоставит Белоруссии платформы, которые, как считают западные СМИ, могут быть использованы для ядерных боеголовок. Но все мероприятия, которые проводят Россия и Белоруссия, нацелены в первую очередь на обеспечение безопасности союзный государств в условиях интенсивного наращивания группировки НАТО на их границах», — заключил эксперт.