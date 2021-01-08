Обвинения предъявили 55 участникам штурма Капитолия

Он отметил, что одним из арестованных стад человек, которого поймали возле здания Конгресса с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Другие обвинения включают в себя незаконный въезд на территорию и нападение на сотрудников полиции и Национальной гвардии. Шервин отметил, что в ближайшие несколько дней ожидаются дополнительные задержания и обвинения.

«Это хорошее начало и ни в коем случае не конец», — пообещал исполняющий обязанности прокурора.

Одно уголовное дело уже поступило в федеральный суд Вашингтона. Среди обвиняемых Марк Леффингуэлл, который напал на офицера полиции. Согласно показаниям пострадавшего правоохранителя, мужчина пытался прорвать живую цепь полицейских, а когда ему это не удалось, то он несколько раз ударил по шлему и груди.

В минувшую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа сорвали заседание сенаторов и членов палаты представителей по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков на президентских выборах.

После митинга около Белого дома, где Трамп заявил об очередной фальсификации голосования, толпа пошла на штурм Капитолия. Они прорвались в здание. Политиков эвакуировали с места. В результате столкновений погибли четыре человека. Известно о 50 полицейских, которые получили ранения различной степени тяжести.

Власти Вашингтона ввели в городе комендантский час после которого участников протеста удалось вывести из здания и оттеснить. Как сообщило ИА Nation News, мэр американской столицы Мюриел Боузер назвала погром сторонников Трампа «актом внутреннего терроризма».

Полицейские задержали 68 человек, из которых только один оказался жителем Вашингтона.

Сегодня обсуждение случившегося продолжилось в Конгрессе. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон погрузился в хаос, благодаря риторике Трампа, который постоянно нападал на журналистов, критиковал военных и разведсообщество. Он отметил, что это были не просто беспорядки, а попытка террористов подорвать демократические ценности.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно использовать 25-ю поправку к Конституции и отстранить Трампа от исполнения президентских обязанностей. Она отметила, что если этого не сделает вице-президент и правительство, то импичмент инициирует Конгресс.