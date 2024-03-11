Мир 11 марта 2024, 13:42 Обвинения в использовании ЯО Россией на Украине назвали «рассуждалками» Песков: обвинения в использовании Россией ЯО на Украине — «рассуждалки» Пресс-служба Минобороны

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Обвинения в адрес России о том, что страна якобы могла использовать ядерное оружие на Украине, относятся к категории «рассуждалок», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, такие вбросы в принципе не нуждаются в комментариях, сообщило РИА «Новости».

«Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — сказал официальный представитель Кремля.

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О том, что власти США в 2022-м тщательно готовились тому, что Россия нанесет ядерный удар по Украине, ранее заявил журналист CNN Джим Шутто. Такие данные он представил в своей книге The Return of Great Powers, которая выйдет в свет 12 марта.

По словам Шутто, информацию об этом ему предоставили два высокопоставленных американских чиновника, которые признались, что в Белом доме особенно беспокоились из-за возможного применения тактического ядерного оружия.

The New York Times со ссылкой на свои источники при этом сообщала, что Соединенные Штаты разрабатывали неядерные меры в ответ на применение Россией ЯО.