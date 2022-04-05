Обвинения должны опираться на факты. Китай призвал воздержаться от голословных обвинений по Буче

Обстоятельства гибели мирных жителей в Буче необходимо проверить, обвинения должны строиться на фактах, заявил постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь.

Китайский дипломат призвал воздержаться от беспочвенных обвинений, его слова передало РИА «Новости». Стороны должны избегать безосновательных заявлений и проявлять сдержанность до появления неопровержимых доказательств и фактов, подчеркнул Цзюнь.

«Сообщения о гибели мирных граждан в Буче вызывают беспокойство. Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены», — заявил постпред Китая в ООН.

Видеозапись об убийстве мирных жителей в Буче распространили в Сети украинские СМИ. Власти Украины обвинили Россию в произошедшем, однако многие пользователи усомнились в достоверности видео. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к инциденту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что фейками про Бучу Украина пыталась переложить на Россию ответственность за преступления ВСУ.