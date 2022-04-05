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    05 апреля 2022, 20:26

    Обвинения должны опираться на факты. Китай призвал воздержаться от голословных обвинений по Буче

    Постпред КНР в ООН Цзюнь привал воздержаться от беспочвенных обвинений по Буче

    Полина Созыкина

    Обстоятельства гибели мирных жителей в Буче необходимо проверить, обвинения должны строиться на фактах, заявил постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь.

    Обвинения должны опираться на факты. Китай призвал воздержаться от голословных обвинений по Буче

    Китайский дипломат призвал воздержаться от беспочвенных обвинений, его слова передало РИА «Новости». Стороны должны избегать безосновательных заявлений и проявлять сдержанность до появления неопровержимых доказательств и фактов, подчеркнул Цзюнь.

    «Сообщения о гибели мирных граждан в Буче вызывают беспокойство. Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены», — заявил постпред Китая в ООН.

    Видеозапись об убийстве мирных жителей в Буче распространили в Сети украинские СМИ. Власти Украины обвинили Россию в произошедшем, однако многие пользователи усомнились в достоверности видео. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к инциденту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что фейками про Бучу Украина пыталась переложить на Россию ответственность за преступления ВСУ.