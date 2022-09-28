Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Общество

28 сентября 2022, 19:56

Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Мир

28 сентября 2022, 19:12

Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

Мир

28 сентября 2022, 19:54

Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным

Глава ВГА Херсонской области Сальдо: обвинения СБУ за референдум юридически ничтожны

Читать 360tv в

Предъявленные Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения руководителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей за проведенные референдумы не имеют никаких правовых последствий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, «предъявление киевском гестапо обвинений за проведение референдумов юридически ничтожно».

Реклама

Сальдо подчеркнул, что это просто смехотворная попытка скрывающихся в бункерах украинских властей хоть как-то отреагировать на вхождение четырех регионов в состав России.

Реклама

«Мы сами воссоединили наши регионы с Российской Федерацией, и это только начало», — подчеркнул Сальдо.

СБУ выпустила официальное заявление о предъявлении обвинений в коллаборационизме 16 организаторам референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Первыми в списки вошли главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Голосование на референдумах прошло с 23 по 27 сентября. Единственным вынесенным вопросом стало вхождение каждого региона в состав России. Большинство жителей одобрили это предложение.

СБУ

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама