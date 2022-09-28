Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным | 360°

Мир 28 сентября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным Глава ВГА Херсонской области Сальдо: обвинения СБУ за референдум юридически ничтожны РИА «Новости»

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Предъявленные Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения руководителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей за проведенные референдумы не имеют никаких правовых последствий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, «предъявление киевском гестапо обвинений за проведение референдумов юридически ничтожно».

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Сальдо подчеркнул, что это просто смехотворная попытка скрывающихся в бункерах украинских властей хоть как-то отреагировать на вхождение четырех регионов в состав России.

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«Мы сами воссоединили наши регионы с Российской Федерацией, и это только начало», — подчеркнул Сальдо.

СБУ выпустила официальное заявление о предъявлении обвинений в коллаборационизме 16 организаторам референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Первыми в списки вошли главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Голосование на референдумах прошло с 23 по 27 сентября. Единственным вынесенным вопросом стало вхождение каждого региона в состав России. Большинство жителей одобрили это предложение.

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