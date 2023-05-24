Мир 24 мая 2023, 14:55 Обвала экономики испугались в Грузии из-за присоединения к санкциям против России Премьер Гарибашвили: присоединение к санкциям против России разрушит экономику Грузии РИА «Новости»

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Вероятное присоединение Грузии к санкционным ограничениям против российской экономики негативно скажется на национальных интересах страны. На это указал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на Катарском экономическом форуме. Его процитировало РИА «Новости».

«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику», — отметил Гарибашвили.

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По его словам, подобный шаг также нанесет урон национальным интересам страны. Грузинский премьер подчеркнул, что объем торгового оборота между государствами за год достигает порядка миллиарда долларов. Такие показатели, обратил он внимание, члены ЕС получают при торговле с Россией всего за несколько дней.

Глава кабмина Грузии напомнил, что после конфликта 2008 года страны Запада не стали вводить антироссийские санкции и сохранили с Россией экономические отношения.

Сейчас грузинские власти, по его словам, придерживаются требований партнеров и соблюдают в отношении РФ финансовые ограничения.

В мае Россия отменила с Грузией визовый режим, запрет на прямые перелеты российских авиакомпаний тоже сняли.